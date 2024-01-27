Контрольный поединок. Вольфсберг - Металлист 1925 3:1. Обзор матча и видео голов

В пятницу, 26 января, "Металлист 1925" провел свой первый спарринг на сборах, которые команда проводит в Испании. В соперниках харьковчан был крепкий австрийский "Вольфсберг".

В своем дебютном поединке Скрипник уступил со счетом 3:1. "Металлист 1925" смог отыграть лишь один мяч в конце поединка, который никак не повлиял на результат.

Контрольный поединок. 26.01.24

"Вольфсберг" - "Металлист 1925" 3:1

Голы: Ясич 43, Балло 51, Забитцер 73 - Борячук 87