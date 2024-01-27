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Контрольный поединок. Вольфсберг - Металлист 1925 3:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Дебют Скрипника не удался

Контрольный поединок. Вольфсберг - Металлист 1925 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Металіст 1925"

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В пятницу, 26 января, "Металлист 1925" провел свой первый спарринг на сборах, которые команда проводит в Испании. В соперниках харьковчан был крепкий австрийский "Вольфсберг".

В своем дебютном поединке Скрипник уступил со счетом 3:1. "Металлист 1925" смог отыграть лишь один мяч в конце поединка, который никак не повлиял на результат.

Контрольный поединок. 26.01.24
"Вольфсберг" - "Металлист 1925" 3:1
Голы: Ясич 43, Балло 51, Забитцер 73 - Борячук 87

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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