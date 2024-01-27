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Экс-игрок Зари присоединился к команде на сборах - СМИ назвали срок действия контракта

Премьер-лига

Футболист уже тренируется с командой

Экс-игрок Зари присоединился к команде на сборах - СМИ назвали срок действия контракта

Фото: ФК Заря Луганск

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Жуниньо присоединился к "Заре" на сборах в Турции, об этом стало известно после публикации фото клубными СМИ.

Бразильский левый защитник Жуниньо, который защищал цвета луганского клуба с 2020 по 2022 год, сейчас тренируется с командой. Его последней командой был кипрский "Пафос", из которого футболист ушел в июле 2023-го.

По информации ТаТоТаке, Жуниньо будет выступать за луганский клуб до окончания действия контракта - то есть, до конца сезона 2023/24.

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Источник:
zoryafc.info
Опубликовал: Владислав Шарапа
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