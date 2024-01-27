Экс-игрок Зари присоединился к команде на сборах - СМИ назвали срок действия контракта

Жуниньо присоединился к "Заре" на сборах в Турции, об этом стало известно после публикации фото клубными СМИ.



Бразильский левый защитник Жуниньо, который защищал цвета луганского клуба с 2020 по 2022 год, сейчас тренируется с командой. Его последней командой был кипрский "Пафос", из которого футболист ушел в июле 2023-го.

По информации ТаТоТаке, Жуниньо будет выступать за луганский клуб до окончания действия контракта - то есть, до конца сезона 2023/24.