Контрольный поединок. Оболонь - Градец-Кралове 0:2. Обзор матча и видео голов

В субботу, 27-го января "Оболонь" провела свой второй контрольный поединок за сегодня. "Пивовары" уступили чехам в обоих матчах. Во втором они сыграли с "Градец-Кралове" и пропустили два безответных мяча.

Для "Оболони" это третье поражение в четырех матчах на сборах. Ранее был проигрыш от "Малышева" из Косова, "Баника" из Чехии, а также победа над "Дукаджини" также из Косова.

27 января. Турция. Контрольный матч

ФК Оболонь - ФК Градец-Кралове 0:2

Голы: Шашинка 49, Коубек 75