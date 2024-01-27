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Контрольный поединок. Оболонь - Градец-Кралове 0:2. Обзор матча и видео голов
Горький опыт от чехов
Фото: ФК Оболонь
В субботу, 27-го января "Оболонь" провела свой второй контрольный поединок за сегодня. "Пивовары" уступили чехам в обоих матчах. Во втором они сыграли с "Градец-Кралове" и пропустили два безответных мяча.
Для "Оболони" это третье поражение в четырех матчах на сборах. Ранее был проигрыш от "Малышева" из Косова, "Баника" из Чехии, а также победа над "Дукаджини" также из Косова.
27 января. Турция. Контрольный матч
ФК Оболонь - ФК Градец-Кралове 0:2
Голы: Шашинка 49, Коубек 75
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