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Контрольный поединок. Оболонь - Градец-Кралове 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено

Горький опыт от чехов

Контрольный поединок. Оболонь - Градец-Кралове 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

В субботу, 27-го января "Оболонь" провела свой второй контрольный поединок за сегодня. "Пивовары" уступили чехам в обоих матчах. Во втором они сыграли с "Градец-Кралове" и пропустили два безответных мяча.

Для "Оболони" это третье поражение в четырех матчах на сборах. Ранее был проигрыш от "Малышева" из Косова, "Баника" из Чехии, а также победа над "Дукаджини" также из Косова.

27 января. Турция. Контрольный матч
ФК Оболонь - ФК Градец-Кралове 0:2
Голы: Шашинка 49, Коубек 75

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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