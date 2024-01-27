Андрей Пятов: Требование главного тренера Шахтера – чтобы были четыре голкипера в команде

Бывший голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера", а ныне – тренер вратарей донецкого клуба, высказался об организации рабочего процесса.

- Какая кадровая ситуация вообще сейчас с голкиперами?

- К сожалению, один наш голкипер получил серьезную травму и выбыл на довольно длительный период. Мы с Раймондом ездили к нашим молодым вратарям U-19 и планируем рассматривать всех, но возьмем одного парня. Далее же будем привлекать в первую команду молодых вратарей, пусть себя проявляют, это для них шанс.

- Важно, чтобы в команде было именно четыре голкипера?

- Это требование главного тренера. Он как пришел в команду, то сказал, что ему нужно определенное количество игроков и четыре голкипера. Мы поняли задачу и работаем над этим.

- Над чем работаете на сборах? На что направлена работа?

- Бегаем с мячом, как основная команда. У вратарей также игра с мячом, физические упражнения тоже с мячом, где-то нагрузка идет больше, а где-то наоборот меньше. Я люблю разнообразие в работе, поэтому стараюсь дать это вратарям, а Раймонд в свою очередь дополняет.

- В первые дни голкиперы вместе со всей командой сдавали определенное тестирование. Как оно им далось?

- Нормально, они не сделали такой объем, как команда, но ту задачу, что мы им поставили, они выполнили.

- Как оцениваете первую игру ваших подопечных в первом товарищеском матче?

- Еще рано что-то оценивать, сыграли на ноль, так это хорошо. Но я не смотрю на счет, для меня главное – это действия вратаря. Как ногами, так и чтение игры и принятие правильных решений за секунду, это самое главное.

- Как будет выглядеть голкиперский отдел в новом году и в течение второй части сезона?

- Мы движемся, у нас большие амбиции. Вы видите, что клуб ставит самые высокие цели и мы, как тренерский штаб, должны подходить под эти цели. Поэтому мы работаем 24 часа каждый день.