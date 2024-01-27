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Кривбасс поддержал кампанию декларирования доходов граждан Украины
Уплата налогов - повышение обороноспособности страны
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
Кривбасс поддержал кампанию декларирования доходов граждан Украины, об этом клуб сообщил на официальном сайте:
"С 1 января 2024 года стартовала кампания декларирования доходов граждан, полученных в 2023 году. Декларирование доходов - это личный вклад каждого украинца в финансовую поддержку государства, обеспечение его обороноспособности. Футбольный клуб Кривбасс Кривой Рог является добросовестным налогоплательщиком.
Наш Клуб с радостью откликнулся на предложение Главного управления ГНС в Днепропетровской области и решил медийно поддержать кампанию декларирования доходов граждан Украины. Сознательное декларирование своих доходов и уплата налогов - важный и почетный долг каждого, особенно в эти тяжелые для Украины времена.
Своевременно наполняя государственный бюджет мы сегодня поддерживаем и помогаем нашей стране. Декларируй доходы сам и привлекай других", - сообщила пресс-служба клуба.
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