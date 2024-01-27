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Минай отсеял уже 20 потенциальных новичков. Но планирует подписать бывшего игрока Александрии

Премьер-лига

Процесс поиска новых исполнителей продолжается

Минай отсеял уже 20 потенциальных новичков. Но планирует подписать бывшего игрока Александрии

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

В ходе подготовки "Миная" к весенней части сезона тренерский штаб во главе с Желько Любеновичем успел пересмотреть в деле 21 потенциального новичка. Процесс ознакомления с ними проходил не только во время тренировочной работы, но и в контрольных матчах. В итоге из большого количества кандидатов отсеялось два десятка. Единственным, кто заинтересовал "Минай", стал полузащитник Иван Матюшенко, начинавший сезон-2023/24 в "Александрии", но на финише летнего трансферного окна перебравшийся в перволиговый "Диназ" из Вышгорода.

Этот 20-летний футболист в осеннем отрезке чемпионата принял участие в 11 матчах команды Александра Головко. В каждом из них он появлялся на поле в стартовом составе, и только в двоих был заменен.

По неофициальной информации, полученной корреспондентом UA-Футбол, в ближайшие дни с Матюшенко будет заключен контракт.

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