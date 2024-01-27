Минай отсеял уже 20 потенциальных новичков. Но планирует подписать бывшего игрока Александрии

В ходе подготовки "Миная" к весенней части сезона тренерский штаб во главе с Желько Любеновичем успел пересмотреть в деле 21 потенциального новичка. Процесс ознакомления с ними проходил не только во время тренировочной работы, но и в контрольных матчах. В итоге из большого количества кандидатов отсеялось два десятка. Единственным, кто заинтересовал "Минай", стал полузащитник Иван Матюшенко, начинавший сезон-2023/24 в "Александрии", но на финише летнего трансферного окна перебравшийся в перволиговый "Диназ" из Вышгорода.

Этот 20-летний футболист в осеннем отрезке чемпионата принял участие в 11 матчах команды Александра Головко. В каждом из них он появлялся на поле в стартовом составе, и только в двоих был заменен.

По неофициальной информации, полученной корреспондентом UA-Футбол, в ближайшие дни с Матюшенко будет заключен контракт.