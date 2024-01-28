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Капитан Руха: Важно продолжить работать, чтобы улучшить свои результаты

Премьер-лига

Сапуга - о спарринге из Сараево

Капитан Руха: Важно продолжить работать, чтобы улучшить свои результаты

fcruhlviv.com

Новина українською

Полузащитник "Руха" Марко Сапуга рассказал о спарринге с "Сараево", 0:2.

"Это была интенсивная игра – мы впервые играли в формате четырех таймов по 30 минут. Но мы должны привыкать к таким нагрузкам, ведь это важно для нашей подготовки. Впереди у нас много работы. "Рух" имел несколько хороших моментов, но, к сожалению... Впрочем, это тренировочный сбор, поэтому важно продолжить работать, чтобы улучшить свои результаты в следующих матчах. На теории команда разберет свои ошибки и увидим, что удалось выполнить, а что нет".

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Напомним, следующая игра львовян состоится во вторник, 30 января, против словенского "Браво" в 12:00.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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