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Рух ищет усиление. В этот раз под их прицелом защитник венгерского МТК

Премьер-лига

Юрий Матвеев

Рух ищет усиление. В этот раз под их прицелом защитник венгерского МТК

Рух

Новина українською

Львовский "Рух" пересматривает защитника венгерского "МТК" Юрия Матвеева, сообщает Sport.ua.

По информации источника, 19-летний центральный защитник находится в лагере "Руха" в Турции, он успел принять участие в первом спарринге против "Домжале".

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Напомним, Юрий Матвеев играл на юношеском уровне за ФК "Львов" и "Шахтер". С начала войны уехал в Венгрию, где играл сначала за юношескую, а затем вторую команду "МТК".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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