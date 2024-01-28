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Рух ищет усиление. В этот раз под их прицелом защитник венгерского МТК
Юрий Матвеев
Рух
Львовский "Рух" пересматривает защитника венгерского "МТК" Юрия Матвеева, сообщает Sport.ua.
По информации источника, 19-летний центральный защитник находится в лагере "Руха" в Турции, он успел принять участие в первом спарринге против "Домжале".
Напомним, Юрий Матвеев играл на юношеском уровне за ФК "Львов" и "Шахтер". С начала войны уехал в Венгрию, где играл сначала за юношескую, а затем вторую команду "МТК".
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