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Полузащитник Миная рассказал о тренировочном процессе Желько Любеновича

Премьер-лига
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Прорабатывают работу с мячом и культуру паса

Полузащитник Миная рассказал о тренировочном процессе Желько Любеновича

instagram.com/minaj_footballclub

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Полузащитник "Миная" Артур Ременяк рассказал о том, как проходит тренировочный процесс под руководством Желько Любеновича:

"Наш главный тренер делает ставку на работу с мячом, культуру паса, а не банальные: бей-беги. Много внимания уделяется и отбору мяча, агрессивности на подступах к штрафной площадке соперника. Следует отметить и попытки нашего тренера создать хороший микроклимат. В коллективе, очень важно его доверие к подопечным. Пока что на тренировках, в контрольных матчах мы пробуем разные тактические схемы, еще сложно сказать, именно какие возьмем на вооружение, возможно, 4-4-2".

Напомним, вчера, 27 января, "Минай" провел товарищеский матч против "Руха-2", команда Желько Любеновича победила со счетом 6:0. Следующая игра "Миная" пройдет 31 января с "Хустом".

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Артур Ременяк
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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