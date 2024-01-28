Полузащитник Миная рассказал о тренировочном процессе Желько Любеновича

Полузащитник "Миная" Артур Ременяк рассказал о том, как проходит тренировочный процесс под руководством Желько Любеновича:

"Наш главный тренер делает ставку на работу с мячом, культуру паса, а не банальные: бей-беги. Много внимания уделяется и отбору мяча, агрессивности на подступах к штрафной площадке соперника. Следует отметить и попытки нашего тренера создать хороший микроклимат. В коллективе, очень важно его доверие к подопечным. Пока что на тренировках, в контрольных матчах мы пробуем разные тактические схемы, еще сложно сказать, именно какие возьмем на вооружение, возможно, 4-4-2".