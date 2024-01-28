Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пяст - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Пяст - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
metalist1925.com
"Металлист 1925" Виктора Скрипника сегодня, 28-го января, проведет свой второй спарринг на испанском сборе. Соперником выступит представитель чемпионата Польши "Пяст".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
В первой контрольной игре года харьковчане уступили австрийскому "Вольфсбергу" 1:3.
Матч начнется в 13:00. Смотреть можно на YouTube.
Контрольный матч
"Пяст" (Польша) - "Металлист 1925" (Украина)
Видеотрансляция - YouTube
По теме
Оцените этот материал:
Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В Ливерпуле определились с должностью главного тренера - на замену Клоппу
- Киченок и Остапенко проиграли финал парного Australian Open-2024
- Уход Хави из Барсы, первый автогол Миколенко и победа Реала с Луниным в воротах. Главные новости на 27 января
- Стали известны условия контракта Гармаша в Металлисте 1925
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн