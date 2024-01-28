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Пяст - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига
Обновлено

Пяст - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Пяст - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" Виктора Скрипника сегодня, 28-го января, проведет свой второй спарринг на испанском сборе. Соперником выступит представитель чемпионата Польши "Пяст".

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В первой контрольной игре года харьковчане уступили австрийскому "Вольфсбергу" 1:3.

Матч начнется в 13:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Пяст" (Польша) - "Металлист 1925" (Украина)

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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