Шахтер - Марибор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

"Шахтер" сегодня, 28-го января, проведет свой третий спарринг на зимнем учебно-тренировочном сборе. Соперником выступит титулованная словенская команда "Марибор". В предыдущих двух контрольных играх "Шахтер" дважды побеждал.

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Матч начнется в 16:30. Смотреть можно на YouTube.

Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.

Контрольный матч

Видеотрансляция - YouTube