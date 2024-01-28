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Шахтер - Марибор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Шахтер - Марибор: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" сегодня, 28-го января, проведет свой третий спарринг на зимнем учебно-тренировочном сборе. Соперником выступит титулованная словенская команда "Марибор". В предыдущих двух контрольных играх "Шахтер" дважды побеждал.
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Матч начнется в 16:30. Смотреть можно на YouTube.
Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.
Контрольный матч
"Шахтер" (Украина) - "Марибор" (Словения)
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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