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Шахтер - Марибор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Шахтер - Марибор: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Шахтер - Марибор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" сегодня, 28-го января, проведет свой третий спарринг на зимнем учебно-тренировочном сборе. Соперником выступит титулованная словенская команда "Марибор". В предыдущих двух контрольных играх "Шахтер" дважды побеждал.

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Матч начнется в 16:30. Смотреть можно на YouTube.

Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.

Контрольный матч

"Шахтер" (Украина) - "Марибор" (Словения)

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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