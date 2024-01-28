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Кривбасс - Виктория (Плзень). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Кривбасс - Виктория (Плзень): Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
В двух предыдущих контрольных матчах "Кривбасс" побеждал, не пропустил ни одного мяча. Соперниками были "Пяст" и "Ференцварош". На очереди – "Виктория" (Плзень), которая является постоянным участником еврокубков от Чехии. Будет интересная игра.
Контрольный матч начнется в 17:00. Смотреть можно на YouTube.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.
Контрольный матч
"Кривбасс" - "Виктория" (Плзень, Чехия)
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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