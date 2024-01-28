  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс - Виктория (Плзень). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс - Виктория (Плзень). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Кривбасс - Виктория (Плзень): Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Кривбасс - Виктория (Плзень). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В двух предыдущих контрольных матчах "Кривбасс" побеждал, не пропустил ни одного мяча. Соперниками были "Пяст" и "Ференцварош". На очереди – "Виктория" (Плзень), которая является постоянным участником еврокубков от Чехии. Будет интересная игра.

Контрольный матч начнется в 17:00. Смотреть можно на YouTube.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.

Контрольный матч

"Кривбасс" - "Виктория" (Плзень, Чехия)

Видеотрансляция - YouTube

По теме
yellow-arrow
Черноморец сегодня сыграет с Брерой. Трансляция не запланирована
yellow-arrow
ЛНЗ анонсировал очередной трансфер
yellow-arrow
Шахтер - Марибор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости