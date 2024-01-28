Кривбасс - Виктория (Плзень). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

В двух предыдущих контрольных матчах "Кривбасс" побеждал, не пропустил ни одного мяча. Соперниками были "Пяст" и "Ференцварош". На очереди – "Виктория" (Плзень), которая является постоянным участником еврокубков от Чехии. Будет интересная игра.

Контрольный матч начнется в 17:00. Смотреть можно на YouTube.

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Контрольный матч

Видеотрансляция - YouTube