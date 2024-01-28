Черноморец сегодня сыграет с Брерой. Трансляция не запланирована

Сегодня, 28-го января, одесский "Черноморец" проведет свой шестой спарринг на текущих учебно-тренировочных сборах. Соперником одесситов будет северомакедонская "Брера".

Одесситы на своих официальных медиаресурсах снова не анонсировали наличие видеотрансляции. Уже традиционно для этого клуба игра будет проходить за "закрытыми дверями".

В предыдущих пяти матчах сбора "Черноморец" одержал только одну победу, а четыре матча проиграл.

Отметим, что следить за всеми спаррингами клубов УПЛ можно в соответствующей таблице на UA-Футбол >>>