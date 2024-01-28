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Черноморец сегодня сыграет с Брерой. Трансляция не запланирована
Черноморец - Брера: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: пресслужби ФК "Чорноморець""
Сегодня, 28-го января, одесский "Черноморец" проведет свой шестой спарринг на текущих учебно-тренировочных сборах. Соперником одесситов будет северомакедонская "Брера".
Одесситы на своих официальных медиаресурсах снова не анонсировали наличие видеотрансляции. Уже традиционно для этого клуба игра будет проходить за "закрытыми дверями".
В предыдущих пяти матчах сбора "Черноморец" одержал только одну победу, а четыре матча проиграл.
Отметим, что следить за всеми спаррингами клубов УПЛ можно в соответствующей таблице на UA-Футбол >>>
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