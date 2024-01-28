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Черноморец сегодня сыграет с Брерой. Трансляция не запланирована

Премьер-лига

Черноморец - Брера: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Черноморец сегодня сыграет с Брерой. Трансляция не запланирована

Фото: пресслужби ФК "Чорноморець""

Новина українською

Сегодня, 28-го января, одесский "Черноморец" проведет свой шестой спарринг на текущих учебно-тренировочных сборах. Соперником одесситов будет северомакедонская "Брера".

Одесситы на своих официальных медиаресурсах снова не анонсировали наличие видеотрансляции. Уже традиционно для этого клуба игра будет проходить за "закрытыми дверями".

В предыдущих пяти матчах сбора "Черноморец" одержал только одну победу, а четыре матча проиграл.

Отметим, что следить за всеми спаррингами клубов УПЛ можно в соответствующей таблице на UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
28.01.2024 в 13:54
это 5 проигрыш ЧО -даже не показывают стыдно за такие игры
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
28.01.2024 в 13:54
это 5 проигрыш ЧО -даже не показывают стыдно за такие игры
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0
0
alex.belogubko (одесса)
28.01.2024 в 13:50
ну что тут можно сказать КОЗЛЫ
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