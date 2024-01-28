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Ворскла ведет переговоры с воспитанником школы мадридского Реала
Также на просмотре – поляк
vorskla.com.ua
Полтавская "Ворскла" ведет переговоры с воспитанником школы мадридского "Реала". Об этом заявил вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак в эфире телеканала "Эспрессо". Также полтавчане просматривают поляка.
"И из Албании будут игроки, и из молодежной сборной Албании. На сегодняшний день есть поляк. Также ведем переговоры с одним из воспитанников школы мадридского "Реала". Посмотрим, насколько будет возможным их подписать", - сказал Лысак.
О ком именно идет речь – неизвестно.
Отметим, что зимой "Ворскла" сменила главного тренера. Из клуба ушел Виктор Скрипник, а тренировочным процессом сейчас руководит Сергей Долганский.
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