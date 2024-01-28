  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла ведет переговоры с воспитанником школы мадридского Реала
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла ведет переговоры с воспитанником школы мадридского Реала

Премьер-лига

Также на просмотре – поляк

Ворскла ведет переговоры с воспитанником школы мадридского Реала

vorskla.com.ua

Новина українською

Полтавская "Ворскла" ведет переговоры с воспитанником школы мадридского "Реала". Об этом заявил вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак в эфире телеканала "Эспрессо". Также полтавчане просматривают поляка.

"И из Албании будут игроки, и из молодежной сборной Албании. На сегодняшний день есть поляк. Также ведем переговоры с одним из воспитанников школы мадридского "Реала". Посмотрим, насколько будет возможным их подписать", - сказал Лысак.

О ком именно идет речь – неизвестно.

Отметим, что зимой "Ворскла" сменила главного тренера. Из клуба ушел Виктор Скрипник, а тренировочным процессом сейчас руководит Сергей Долганский.

По теме
yellow-arrow
Зимние игры, веселые и дружеские. Текстовый онлайн матча Шахтер - Марибор
yellow-arrow
С Кевином и Педриньо. Шахтер объявил состав на матч с Марибором
yellow-arrow
Металлист 1925 второй раз подряд проиграл на сборах в Испании
Ворскла (Полтава) Олег Лысак
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
За матеріалами Еспресо
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости