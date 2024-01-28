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Ванивский: На матч с Домжале вышел очень молодой состав, поэтому результат 2:3
Подытожил сборы и игру
Фк РУХ
Голкипер "Руха" Святослав Ванивский рассказал о том, как состоялись его первое полноценные сборы с основой командой:
"Тренировочный процесс в первой команде отличается от тренировок в U-19 – здесь гораздо больше работы, все интенсивнее, взрослый футбол быстрее. Соответственно, нужно быстрее реагировать на все и быстрее действовать. Чувствуется, что есть больше требований и, конечно, работа с первой командой – шаг вперед для меня."
Также Ванивский оценил выступление "Руха" в спарринге с "Домжале":
"У «Руха» на матч с «Домжале» вышел очень молодой состав, поэтому результат 2:3 – достойный для нас. Словенская команда имеет множество опытных игроков, демонстрирует хороший уровень во внутреннем первенстве. Эта игра была полезна для нас, ведь молодежь хорошо себя проявила. Для себя этот поединок я могу занести в актив. Несмотря на поражение, эта игра придала мне уверенности, хотя пропущены три гола – слишком много для голкипера."
Напомним, Святослав Ванивский выступает за "Рух-2" во Второй лиге. Контракт 18-летнего вратаря рассчитан до лета 2027 года.
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