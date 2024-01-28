С опытом игры в чемпионате Дании. В тренировочном лагере Черноморца - очередной новичок

Начиная с сезона-1994/95 одесский "Черноморец" ежегодно прибегает к услугам легионеров. Еще три года назад их количество пересекло отметку "100" и продолжает расти до сих пор. На тренировочном сборе в Турции, который команда Романа Григорчука проводит последние три с половиной недели, в ее лагере один за другим побывали потенциальные новички с паспортами других стран. Пройдя непродолжительные смотрины, несколько из них (словенец Лука Шушняра и нигериец Валентин Озорнвафор) покинули расположение "Черноморца", так и не оправдав надежд. Однако процесс поиска игроков, которые могли бы усилить команду "моряков", продолжается.

По неофициальной информации, полученной UA-Футбол от балканских коллег, очередным легионером, предпринявшим попытку стать игроком "Черноморца", является 22-летний босниец Владимир Арсич. Этот высокорослый футболист (192 см) играет на позиции центрального защитника, в которой одесситы как раз нуждаются.

Последние полтора сезона Арсич выступал в чемпионате Дании за клуб "Вайле", а до этого играл в родной Боснии за ФК "Крупа", "Леотар" (Требинье), ГОШК (Габела) и "Борац" (U-19) из Баня-Луки.

Если этот футболист из потенциальных новичков перейдет в разряд полноправных, он станет вторым боснийцем в истории "Черноморца". Первым и пока единственным представителем этой балканской страны является полузащитник Джордже Инджич, игравший в одесской команде в сезоне-2003/04.