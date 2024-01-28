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Черноморец отказался от спарринга с лидером чемпионата Северной Македонии

Премьер-лига
Обновлено

Струа ранее на сборах играла с российской командой

Черноморец отказался от спарринга с лидером чемпионата Северной Македонии

Фото: upl.ua

Новина українською

Черноморец отказался от спарринга с лидером чемпионата Северной Македонии.

Как сообщает пресс-служба одесского клуба, Струга ранее играла на сборах против российской команды, что и является основанием для отмены спарринга, который должен был состояться 29 января.

4 февраля Черноморец должен играть спарринг против узбекской команды Андижан, но эта игра тоже может быть отменена из-за российских соперников Андижана в других спаррингах.

Сегодня Черноморец прервал серию из четырех проигранных матчей на турецком сборе, победив Бреру из Северной Македонии (3:1).

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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