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Черноморец отказался от спарринга с лидером чемпионата Северной Македонии
Струа ранее на сборах играла с российской командой
Фото: upl.ua
Черноморец отказался от спарринга с лидером чемпионата Северной Македонии.
Как сообщает пресс-служба одесского клуба, Струга ранее играла на сборах против российской команды, что и является основанием для отмены спарринга, который должен был состояться 29 января.
4 февраля Черноморец должен играть спарринг против узбекской команды Андижан, но эта игра тоже может быть отменена из-за российских соперников Андижана в других спаррингах.
Сегодня Черноморец прервал серию из четырех проигранных матчей на турецком сборе,
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