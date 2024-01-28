Черноморец отказался от спарринга с лидером чемпионата Северной Македонии.

Как сообщает пресс-служба одесского клуба, Струга ранее играла на сборах против российской команды, что и является основанием для отмены спарринга, который должен был состояться 29 января.

4 февраля Черноморец должен играть спарринг против узбекской команды Андижан, но эта игра тоже может быть отменена из-за российских соперников Андижана в других спаррингах.