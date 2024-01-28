Контрольный поединок. Виктория Плзень - Кривбасс 3:0.

Криворожский "Кривбасс" сыграл третий контрольный матч на испанских сборах. Их соперником была плзеньская "Виктория", гранд чешского футбола.

Чехи начали матч активно и уже на первой минуте забили гол. Они продолжали атаковать и в середине тайма удвоили свое преимущество. "Кривбасс" попытался отыграться, но их атаки не принесли результатов. В конце тайма чехи начали играть жестко и вызвали несколько стычек.

Во второй половине матча состав украинского клуба изменился, но им так и не удалось забить, однако сами на 48 минуте пропустили еще один гол. "Кривбасс" не смог сократить отставание и матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Виктории". Соперники играли достаточно жестко, и после одного момента чехи остались вдесятером.

Следующий матч "Кривбасса" будет с датским "Хорсенсом" 3 февраля.

28 января 2024 года.

Зимние УТС. Контрольный матч №3

"Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Кривбасс" (Кривой Рог) - 3:0 (2:0)

Голы: Томаш Хори, 12 (1:0). Томаш Хори, 24 (2:0). Робин Гранац, 48 (3:0).