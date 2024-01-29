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Александрия – Висла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига
Обновлено

Александрия – Висла. Смотреть онлайн товарищеский матч

Александрия – Висла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК Олександрія

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В понедельник, 29 января, "Александрия" проведет товарищеский матч с командой "Висла" из Польши. Спарринг запланированл на 10:00 по киевскому времени.

Посмотреть контрольный поединок можно будет на YouTube-канале "Александрии".

Товарищеский матч, 29 января 2024 год
"Александрия" – "Висла" Плоцк 10:00
Трансляция - YouTube-канал "Александрии"

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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