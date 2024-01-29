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Александрия – Висла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Александрия – Висла. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Олександрія
В понедельник, 29 января, "Александрия" проведет товарищеский матч с командой "Висла" из Польши. Спарринг запланированл на 10:00 по киевскому времени.
Посмотреть контрольный поединок можно будет на YouTube-канале "Александрии".
Товарищеский матч, 29 января 2024 год
"Александрия" – "Висла" Плоцк 10:00
Трансляция - YouTube-канал "Александрии"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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