Александрия – Висла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

В понедельник, 29 января, "Александрия" проведет товарищеский матч с командой "Висла" из Польши. Спарринг запланированл на 10:00 по киевскому времени.

Посмотреть контрольный поединок можно будет на YouTube-канале "Александрии".

Товарищеский матч, 29 января 2024 год

"Александрия" – "Висла" Плоцк 10:00

Трансляция - YouTube-канал "Александрии"