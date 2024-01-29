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Александрия - Дукаджини. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Александрия - Дукаджини: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Александрия - Дукаджини. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Колаж - ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" Руслана Ротаня проведет четвертый спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником выступит "Дукаджини" из Косово. Примечательно, что сегодня же, только до обеда, александрийцы провели еще один контрольный матч.

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Начало спарринга с "Дукаджини" - в 16:30. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Александрия" (Украина) - "Дукаджини" (Косово)

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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