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Александрия - Дукаджини. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Александрия - Дукаджини: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Колаж - ФК Олександрія
"Александрия" Руслана Ротаня проведет четвертый спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником выступит "Дукаджини" из Косово. Примечательно, что сегодня же, только до обеда, александрийцы провели еще один контрольный матч.
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Начало спарринга с "Дукаджини" - в 16:30. Смотреть можно на YouTube.
Контрольный матч
"Александрия" (Украина) - "Дукаджини" (Косово)
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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