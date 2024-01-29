Александрия - Дукаджини. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

"Александрия" Руслана Ротаня проведет четвертый спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником выступит "Дукаджини" из Косово. Примечательно, что сегодня же, только до обеда, александрийцы провели еще один контрольный матч.

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Начало спарринга с "Дукаджини" - в 16:30. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

Видеотрансляция - YouTube