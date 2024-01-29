Пяст - Металлист 1925 2:0. Видео голов и обзор товарищеского матча

28 января состоялся товарищеский матч, в котором "Металлист 1925" проиграл команде "Пяст" из Польши (0:2). Поединок имел необычный формат: 4 тайма по 30 минут.

Польский коллектив открыл счет на 21-й минуте встречи - сделал это украинский хавбек Сергей Крикун. А в последнем из таймов клуб из Гливице удвоил преимущество, установив окончательный счет в игре.

Отметим, что для "Металлиста 1925" это второе поражение на испанских сборах. В первом матче подопечные Виктора Скрипника уступили австрийскому клубу "Вольфсбергер" (1:3).

Товарищеский матч. 28.01.2024

"Пяст" - "Металлист 1925" 2:0

Голы: Крикун 21, Хейтли 106