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Пяст - Металлист 1925 2:0. Видео голов и обзор товарищеского матча

Премьер-лига

Виктор Скрипник пока без побед

Пяст - Металлист 1925 2:0. Видео голов и обзор товарищеского матча

Фото: ФК Металіст 1925

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28 января состоялся товарищеский матч, в котором "Металлист 1925" проиграл команде "Пяст" из Польши (0:2). Поединок имел необычный формат: 4 тайма по 30 минут.

Польский коллектив открыл счет на 21-й минуте встречи - сделал это украинский хавбек Сергей Крикун. А в последнем из таймов клуб из Гливице удвоил преимущество, установив окончательный счет в игре.

Отметим, что для "Металлиста 1925" это второе поражение на испанских сборах. В первом матче подопечные Виктора Скрипника уступили австрийскому клубу "Вольфсбергер" (1:3).

Товарищеский матч. 28.01.2024
"Пяст" - "Металлист 1925" 2:0
Голы: Крикун 21, Хейтли 106

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Пяст (Польша) Металлист 1925 (Харьков)
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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