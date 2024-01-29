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Плюман: Молодежь Руха прекрасно проявила себя в матче с Домжале

Премьер-лига

Правда, львовяне проиграли со счетом 2:3

Плюман: Молодежь Руха прекрасно проявила себя в матче с Домжале

Фото: ФК Рух

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Полузащитника "Руха" Фредди Плюман поделился мыслями о спарринге со словенским "Домжале" (2:3). В этой игре он отметился дублем.

"Мы сыграли хороший матч против качественного соперника и навязали "Домжале" борьбу. В каких-то игровых аспектах нам было нелегко, ведь мы только начинаем набирать тонус, но в целом "Рух" выглядел хорошо в этом спарринге. Относительно моих голов, то мне не так важно забивать, как получать удовольствие от игры.

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У нас интересная молодая команда и, по моему мнению, мы демонстрируем хороший футбол. И хотя "Рух" уступил "Домжале" со счетом 2:3, важно, что мы качественно сыграли. Наша молодежь прекрасно проявила себя в этом поединке - это хороший опыт для них.

Ежедневно мы тяжело работаем на тренировках, много бегаем. Впрочем, для первой недели на сборах это нормально и команда продолжит выкладываться во время подготовительного процесса", - сказал Плюман.

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Рух (Львов) Домжале Фредди Плюман
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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