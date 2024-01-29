Гендир Кривбасса: Мы были инициаторами возвращения чемпионата U-21 еще в прошлом году

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко поделился мыслями относительно возможного возвращения чемпионата U-21.

"Мы были инициаторами возвращения чемпионата U-21 еще в прошлом году и сейчас зимой на собрании представителей УПЛ тоже. За это выступали мы, "Ворскла", "Динамо", но из 16 клубов менее восьми поддержали эту идею.

Если сейчас Сергей Ребров будет выдвигать это предложение, мы обязательно его поддержим. Мы за развитие украинского футбола, за развитие молодых украинских футболистов. Хотим, чтобы и U-19 было, и женский футбол. Даже предлагали первый-второй год делать не обязательным по регламенту, то есть по желанию клубов. Если не хочешь - можешь не держать команду U-21.

Но, например, многие клубы сделали себе уже вторые команды - и "Рух", и "Полесье" думает, и ЛНЗ, как я понимаю. Многие решили, что вторая команда во второй лиге - это лучше. Мы же понимаем, что это должна быть одна структура. Вторая лига - это немножко другое, все равно нужно, чтобы было U-21. Или U-23 - нет разницы.

Мы столкнулись с тем, что есть игроки 2003 года рождения, которые уже не имеют права играть в U-19, но они еще не дотягивают до уровня первой команды, которая борется за попадание в еврокубки. Они немножко позже дойдут, но должны получать игровую практику для того, чтобы прогрессировать.

Если чемпионат U-21 будет конкурентным и интересным, то очень много игроков появятся. В нашей стране раньше был такой опыт, все работало. Были футболисты - Судаков, Мудрик, они играли в дубле, а потом становились сильнее.

Во всех странах Европы есть U-21, U-23. Когда я стажировался в Испании, то в "Валенсии" за U-23 могли играть футболисты 25-26 лет. Во всех чемпионатах Европы есть U-21, это только у нас нет, мы его резко убрали.

В Украине война, уехало много детей, убрали еще и U-21 - и много футболистов потерялось. Через 2-3 года мы почувствуем то, что наделали, когда у нас будет большая пропасть: будут очень молодые футболисты, или очень опытные. А средний возраст выпадет. Уже сейчас клубы столкнулись с этими проблемами", - сказал Баенко.