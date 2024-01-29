Ворскла просматривает 21-летнего польского хавбека

На просмотре в "Ворскле" находится 21-летний полузащитник Петр Овчарек, сообщает Twitter аккаунт Polski Transfers.

Польский клуб "Бронь" из Радома дал добро на тренировку своего игрока с полтавской командой.

Овчарек начал свой путь в варшавской "Легии", а затем выступал за "Эсколу Варсовию" В сезоне 2020/21 он был переведен в "Ракув" Ченстохова, но не смог дебютировать в первой команде. После чего он играл за Погонь Гродзиск Мазовецкий и "Олимпию" Грудзёндз.

В июле 2023 года Петр стал игроком "Бронь" Радом. В футболке этого клуба поляк провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

"Бронь" Радом выступает в третьей польской лиге.