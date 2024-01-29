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Ворскла просматривает 21-летнего польского хавбека
Полтавчане продолжают просмотр потенциальных новичков
Фото: із відкритих джерел
На просмотре в "Ворскле" находится 21-летний полузащитник Петр Овчарек, сообщает Twitter аккаунт Polski Transfers.
Польский клуб "Бронь" из Радома дал добро на тренировку своего игрока с полтавской командой.
Овчарек начал свой путь в варшавской "Легии", а затем выступал за "Эсколу Варсовию" В сезоне 2020/21 он был переведен в "Ракув" Ченстохова, но не смог дебютировать в первой команде. После чего он играл за Погонь Гродзиск Мазовецкий и "Олимпию" Грудзёндз.
В июле 2023 года Петр стал игроком "Бронь" Радом. В футболке этого клуба поляк провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
"Бронь" Радом выступает в третьей польской лиге.
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