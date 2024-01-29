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ФОТО. Усик посетил товарищеский матч Полесья в Испании
Житомирский клуб встречался с польской "Сталью"
Фото: ФК Полісся
Чемпион по версии WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) посетил товарищеский матч "Полесья" с польской "Сталью" (1:1) на сборах в Испании.
Боксер появился под конец первого тайма. На тот момент житомирский клуб уступал со счетом 0:1. После перерыва житомиряне сумели сравнять счет и сохранить ничейный результат.
Интересно, что когда Усик приезжал в Житомир на матч 10-го тура УПЛ против "Динамо", то "Полесье" одержало победу над "бело-синими" (3:2).
Напомним, что Усик летом 2023 года подписал контракт с "Полесьем" на 1 год и при этом заявлял о своем желании принять участие в официальных матчах УПЛ.
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