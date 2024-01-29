  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ФОТО. Усик посетил товарищеский матч Полесья в Испании
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФОТО. Усик посетил товарищеский матч Полесья в Испании

Премьер-лига
Обновлено

Житомирский клуб встречался с польской "Сталью"

ФОТО. Усик посетил товарищеский матч Полесья в Испании

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Чемпион по версии WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) посетил товарищеский матч "Полесья" с польской "Сталью" (1:1) на сборах в Испании.

Читайте такжеКМ. Полесье - Сталь Мелец 1:1. Видеообзор матча

Боксер появился под конец первого тайма. На тот момент житомирский клуб уступал со счетом 0:1. После перерыва житомиряне сумели сравнять счет и сохранить ничейный результат.

Интересно, что когда Усик приезжал в Житомир на матч 10-го тура УПЛ против "Динамо", то "Полесье" одержало победу над "бело-синими" (3:2).

Напомним, что Усик летом 2023 года подписал контракт с "Полесьем" на 1 год и при этом заявлял о своем желании принять участие в официальных матчах УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Годя после победы над Брерой: Мы уже проделали хорошую работу на сборе
yellow-arrow
Александрия проиграла спарринг польскому клубу
yellow-arrow
"Для меня это глоток свежего воздуха". Усик - о своем посещении спарринга Полесья
Полесье (Житомир) Александр Усик Сталь (Мелец)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
канал Полісся на YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости