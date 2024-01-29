"Для меня это глоток свежего воздуха". Усик - о своем посещении спарринга Полесья

Игрок "Полесья" и чемпион по версии WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик поделился эмоциями от своего приезда в расположения житомирского клуба на зимних сборах в Испании.

"Появилась свободная минута. Ребят приехал поддержать, потому что я утром сделал все свои дела, свои тренировки и приехал немножко поддержать, посмотреть. Для меня это такой немного глоток свежего воздуха, потому что я вообще в закрытом кругу нахожусь: в тренировочном лагере четвертый месяц - так что это прям вау.

Проехались, увидели ребят, новые лица, пообщаемся немножко и вообще все замечательно.

Я немного опоздал - приехал в конце первого тайма. Второй тайм ребята начали давить, забили, немножко не хватило еще для одного гола, но для того, чтобы они не расслаблялись. Мне кажется замечательная игра, замечательная практика.

Я думаю, что это ребята - они все крутые, все молодцы, они знают, что им надо. Идем к большим победам, к чемпионству в УПЛ, обязательно хочется выйти в еврокубки и бороться за европейские титулы. Это реально и это возможно. Кто-то говорит: да куда вам? Мне тоже так много лет говорили, но дорогу осилит идущий. Это правда.

Когда я выполню свою работу, тогда и приеду в тренировочный лагерь "Полесья". Немножко отдохну, посмотрю как мое тело будет реагировать на другие задачи и продолжу уже со стаей.

Ожидать ли моего дебюта в этом сезоне? Дай бог, чтобы так произошло", - сказал Усик.