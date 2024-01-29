  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Для меня это глоток свежего воздуха". Усик - о своем посещении спарринга Полесья
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Для меня это глоток свежего воздуха". Усик - о своем посещении спарринга Полесья

Премьер-лига

Усик сейчас готовится к бою с Фьюри

"Для меня это глоток свежего воздуха". Усик - о своем посещении спарринга Полесья

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Игрок "Полесья" и чемпион по версии WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик поделился эмоциями от своего приезда в расположения житомирского клуба на зимних сборах в Испании.

Читайте такжеФОТО. Усик посетил товарищеский матч Полесья в Испании

"Появилась свободная минута. Ребят приехал поддержать, потому что я утром сделал все свои дела, свои тренировки и приехал немножко поддержать, посмотреть. Для меня это такой немного глоток свежего воздуха, потому что я вообще в закрытом кругу нахожусь: в тренировочном лагере четвертый месяц - так что это прям вау.

Проехались, увидели ребят, новые лица, пообщаемся немножко и вообще все замечательно.

Я немного опоздал - приехал в конце первого тайма. Второй тайм ребята начали давить, забили, немножко не хватило еще для одного гола, но для того, чтобы они не расслаблялись. Мне кажется замечательная игра, замечательная практика.

Я думаю, что это ребята - они все крутые, все молодцы, они знают, что им надо. Идем к большим победам, к чемпионству в УПЛ, обязательно хочется выйти в еврокубки и бороться за европейские титулы. Это реально и это возможно. Кто-то говорит: да куда вам? Мне тоже так много лет говорили, но дорогу осилит идущий. Это правда.

Когда я выполню свою работу, тогда и приеду в тренировочный лагерь "Полесья". Немножко отдохну, посмотрю как мое тело будет реагировать на другие задачи и продолжу уже со стаей.

Ожидать ли моего дебюта в этом сезоне? Дай бог, чтобы так произошло", - сказал Усик.

Напомним, 17 февраля Усик проведет бой с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона.

По теме
yellow-arrow
Годя после победы над Брерой: Мы уже проделали хорошую работу на сборе
yellow-arrow
Александрия проиграла спарринг польскому клубу
yellow-arrow
Александрия - Дукаджини. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Полесье (Житомир) Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости