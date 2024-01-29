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Александрия проиграла спарринг польскому клубу
Все голы были забиты в первом тайме
Фото: ФК Олександрія
Сегодня, 29 января, "Александрия" провела товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником "горожан" была команда "Висла" Плоцк.
Польскому клубу удалось открыть счет в середине первого тайма - отличился Лукаш Секульский. Перед уходом на перерыв Давид Коцила удвоил преимущество поляков. Во второй половине игры от команд мы не увидели голов. В итоге, спарринг завершился поражением подопечных Руслана Ротаня.
Отметим, что сегодня "Александрия" сыграет еще один контрольный матч, против "Дукаджини". Игра начнется в 16:30.
Товарищеский матч, 29 января 2024 год
"Александрия" – "Висла" Плоцк 0:2
Голы: Секульский 23, Коцила, 43.
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