Александрия проиграла спарринг польскому клубу

Сегодня, 29 января, "Александрия" провела товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником "горожан" была команда "Висла" Плоцк.

Польскому клубу удалось открыть счет в середине первого тайма - отличился Лукаш Секульский. Перед уходом на перерыв Давид Коцила удвоил преимущество поляков. Во второй половине игры от команд мы не увидели голов. В итоге, спарринг завершился поражением подопечных Руслана Ротаня.

Отметим, что сегодня "Александрия" сыграет еще один контрольный матч, против "Дукаджини". Игра начнется в 16:30.

Товарищеский матч, 29 января 2024 год

"Александрия" – "Висла" Плоцк 0:2

Голы: Секульский 23, Коцила, 43.