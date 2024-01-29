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Годя после победы над Брерой: Мы уже проделали хорошую работу на сборе

Премьер-лига

"Верес" одолел "Бреру" в результативном поединке

Годя после победы над Брерой: Мы уже проделали хорошую работу на сборе

Фото: НК Верес

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Нападающий "Вереса" Дмитрий Годя поделился впечатлениями от первого зимнего спарринга - против представителя Северной Македонии "Брера" (3:2).

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"Мы контролировали игру, лучше играли, больше создавали и могли забить еще.

Относительно моего гола - Денис Свитюха выполнил перехват в центре, отдал мне на ход. Я видел, что защитник ждет передачи, поэтому пробросил мяч дальше и ударил.

Установка на игру была выше прессинговать и контролировать мяч. Чувствую, что уже проделали хорошую работу на сборах, сил пока хватает", - приводит слова форварда официальный сайт ровенского клуба.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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