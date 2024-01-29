Годя после победы над Брерой: Мы уже проделали хорошую работу на сборе

Нападающий "Вереса" Дмитрий Годя поделился впечатлениями от первого зимнего спарринга - против представителя Северной Македонии "Брера" (3:2).

"Мы контролировали игру, лучше играли, больше создавали и могли забить еще.

Относительно моего гола - Денис Свитюха выполнил перехват в центре, отдал мне на ход. Я видел, что защитник ждет передачи, поэтому пробросил мяч дальше и ударил.

Установка на игру была выше прессинговать и контролировать мяч. Чувствую, что уже проделали хорошую работу на сборах, сил пока хватает", - приводит слова форварда официальный сайт ровенского клуба.