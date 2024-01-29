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Гендир Руха послал организатора спаррингов из-за матча с россиянами. ФОТО
Львовский клуб отменил спарринг с командой, сыгравшей с россиянами
Фото: ФК Рух
Львовский "Рух" отменил товарищеский матч против словенского "Копера", который сыграл спарринг с российской командой "Факел".
Генеральный директор "желто-черных" Игорь Дедышин поделился с украинским журналистом скриншотом переписки с директором компании, организовывавшей их игру со словенским клубом.
"Поздравляю. Мы не будем играть спарринг с "Копером" из-за того, что они сыграли с москалями. Пусть идут в п***у! Коллаборационисты!", - написал Дедышин.
Напомним, "Рух" уже провел два матча на заграничных тренировочных зимних сборах. Сначала они уступили "Домжале" (2:3), а затем ФК "Сараево" (0:2). Следующий поединок львовяне проведут 30 января против "Штурма" (Грац).
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