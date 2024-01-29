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Гендир Руха послал организатора спаррингов из-за матча с россиянами. ФОТО

Премьер-лига

Львовский клуб отменил спарринг с командой, сыгравшей с россиянами

Гендир Руха послал организатора спаррингов из-за матча с россиянами. ФОТО

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" отменил товарищеский матч против словенского "Копера", который сыграл спарринг с российской командой "Факел".

Генеральный директор "желто-черных" Игорь Дедышин поделился с украинским журналистом скриншотом переписки с директором компании, организовывавшей их игру со словенским клубом.

"Поздравляю. Мы не будем играть спарринг с "Копером" из-за того, что они сыграли с москалями. Пусть идут в п***у! Коллаборационисты!", - написал Дедышин.

Напомним, "Рух" уже провел два матча на заграничных тренировочных зимних сборах. Сначала они уступили "Домжале" (2:3), а затем ФК "Сараево" (0:2). Следующий поединок львовяне проведут 30 января против "Штурма" (Грац).

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Гендир Руха послал организатора спаррингов из-за матча с россиянами. ФОТО - изображение 1
Фото: nazar_sh_6NV
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Игорь Дедышин Рух (Львов)
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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29.01.2024 в 13:43
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Prideman (Lviv)
29.01.2024 в 13:43
Лайк
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