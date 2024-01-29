Гендир Руха послал организатора спаррингов из-за матча с россиянами. ФОТО

Львовский "Рух" отменил товарищеский матч против словенского "Копера", который сыграл спарринг с российской командой "Факел".

Генеральный директор "желто-черных" Игорь Дедышин поделился с украинским журналистом скриншотом переписки с директором компании, организовывавшей их игру со словенским клубом.

"Поздравляю. Мы не будем играть спарринг с "Копером" из-за того, что они сыграли с москалями. Пусть идут в п***у! Коллаборационисты!", - написал Дедышин.

Напомним, "Рух" уже провел два матча на заграничных тренировочных зимних сборах. Сначала они уступили "Домжале" (2:3), а затем ФК "Сараево" (0:2). Следующий поединок львовяне проведут 30 января против "Штурма" (Грац).

Читайте также Черноморец отказался от спарринга с лидером чемпионата Северной Македонии

Фото: nazar_sh_6NV