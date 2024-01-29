Микитишин: Виктория Пльзень не играла в футбол, а преследовала задачу кого-то из нас повредить

Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин рассказал о третьем контрольном матче на испанских сборах против чешской "Виктории" (0:3).

- Артур, какие эмоции после этого спарринга?

- Конечно, мы недовольны. Соперник не знаю, что хотел показать. Но, такое впечатление, что они не играли в футбол, а преследовали задачу кого-то из нас повредить. И это все вылилось не в игру в футбол, а какой-то файтинг.

- Ты немного пропустил. Какие кондиции у тебя сейчас, как себя чувствуешь?

- Понемногу набираю форму, как и вся команда. На тренировках отдаемся на все сто процентов. Уже чувствую себя лучше, дальше будет еще лучше, спасибо.

- Впереди несколько выходных. Что планируете делать?

- Надо отдохнуть от тренировок. Все куда-то поедем. Некоторые здесь впервые, поэтому что-то придумаем. А потом вернемся к подготовке, ведь вторая часть сезона уже не за горами, - сказал Микитишин.