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Панькив близок к завершению карьеры - он не поехал на сборы Руха

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Панькив близок к завершению карьеры - он не поехал на сборы Руха

Фото: ФК Рух

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39-летний голкипер Юрий Панькив не поехал с "Рухом" на сборы в Словению и сейчас находится во Львове, пишет Sport.ua.

Клуб делает ставку на молодых вратарей: вместе с Дмитрием Ледвием, Юрием-Владимиром Геретой с первой командой работает 18-летний Святослав Ванивский.

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Контракт Юрия Панькива с "желто-черными" рассчитан до конца сезона. По информации источника, если он решит завершить профессиональные выступления, то получит работу в структуре львовского клуба.

В текущей кампании опытный вратарь не провел ни одного матча в УПЛ. Панькив выступает за "Рух" с 2021 года. Он известен своими выступлениями за "Александрию", "Арсенал" Киев, "Металлург" Донецк. Вызывался в сборную Украины, но ни одного матча за национальную команду не провел.

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Юрий Панькив Рух (Львов)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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