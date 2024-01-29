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Панькив близок к завершению карьеры - он не поехал на сборы Руха
Украинский игрок может повесить бутсы на гвоздь
Фото: ФК Рух
39-летний голкипер Юрий Панькив не поехал с "Рухом" на сборы в Словению и сейчас находится во Львове, пишет Sport.ua.
Клуб делает ставку на молодых вратарей: вместе с Дмитрием Ледвием, Юрием-Владимиром Геретой с первой командой работает 18-летний Святослав Ванивский.
Контракт Юрия Панькива с "желто-черными" рассчитан до конца сезона. По информации источника, если он решит завершить профессиональные выступления, то получит работу в структуре львовского клуба.
В текущей кампании опытный вратарь не провел ни одного матча в УПЛ. Панькив выступает за "Рух" с 2021 года. Он известен своими выступлениями за "Александрию", "Арсенал" Киев, "Металлург" Донецк. Вызывался в сборную Украины, но ни одного матча за национальную команду не провел.
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