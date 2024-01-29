Диалло в старте, Ванат в запасе. Стал известен состав Динамо на матч с Легией

Сегодня, "Динамо" проведет свой второй матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Киевляне сыграют с польским грандом - варшавской "Легией".

Наставник "бело-синих" Александр Шовковский определил стартовый состав на эту игру:

"Динамо": Бущан, Караваев, Дьячук, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Рамадани, Царенко, Кабаев, Диалло, Пономаренко,

Запасные: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Попов, Шапаренко, Андриевский, Малыш, Сирота, Дубинчак, Бенито, Волошин, Ванат, Кремчанин.

Спарринг между командами начнется в 16:00 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.