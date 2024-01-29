  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Диалло в старте, Ванат в запасе. Стал известен состав Динамо на матч с Легией
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Диалло в старте, Ванат в запасе. Стал известен состав Динамо на матч с Легией

Премьер-лига

Спарринг начнется в 16:00

Диалло в старте, Ванат в запасе. Стал известен состав Динамо на матч с Легией

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Сегодня, "Динамо" проведет свой второй матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Киевляне сыграют с польским грандом - варшавской "Легией".

Наставник "бело-синих" Александр Шовковский определил стартовый состав на эту игру:

"Динамо": Бущан, Караваев, Дьячук, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Рамадани, Царенко, Кабаев, Диалло, Пономаренко,

Запасные: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Попов, Шапаренко, Андриевский, Малыш, Сирота, Дубинчак, Бенито, Волошин, Ванат, Кремчанин.

Спарринг между командами начнется в 16:00 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По теме
yellow-arrow
Полесье подпишет 19-летнего бразильца Днепра-1
yellow-arrow
Второе поражение в двух матчах. Динамо на сборах проиграло Легии
yellow-arrow
Нагнойный подписал предварительный контракт с клубом УПЛ, - СМИ
Динамо (Киев) Легия (Варшава)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости