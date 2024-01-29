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Диалло в старте, Ванат в запасе. Стал известен состав Динамо на матч с Легией
Спарринг начнется в 16:00
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, "Динамо" проведет свой второй матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Киевляне сыграют с польским грандом - варшавской "Легией".
Наставник "бело-синих" Александр Шовковский определил стартовый состав на эту игру:
"Динамо": Бущан, Караваев, Дьячук, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Рамадани, Царенко, Кабаев, Диалло, Пономаренко,
Запасные: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Попов, Шапаренко, Андриевский, Малыш, Сирота, Дубинчак, Бенито, Волошин, Ванат, Кремчанин.
Спарринг между командами начнется в 16:00 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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