Гендиректор Кривбасса: Были предложения из Лиги 1 по игрокам Кривбасса, но пока они не устраивают президента клуба

Прямо сейчас "Кривбасс", в рамках подготовки ко второй половине сезона, проводит тренировочные сборы в Испании. Журналист UA-Football Владислав Личик связался с генеральным директором криворожского клуба, чтобы задать несколько вопросов. В частности, Валерий Баенко прокомментировал потенциальное возвращение чемпионата U-21, рассказал о трансферной политике клуба и целях на сезон 2023/24.

- Планировали начать разговор с вопроса о заявлении Сергея Реброва на конгрессе УАФ на счет потенциального возвращения чемпионата U-21. Однако Вы уже дали довольно развернутый ответ на этот вопрос. Поэтому позиция криворожского клуба в этом аспекте полностью понятна.

- Да, наша позиция одна. Мы поддерживаем любое решение главного тренера национальной сборной в плане развития футбола. И то, что мы были инициаторами возвращения чемпионата U-21. Это действительно правда. Это самые главные тезисы.

- Вопрос, который следует из этого тезиса: насколько вообще молодежное направление развития и акцент на своих воспитанниках важен для криворожского клуба?

- Мы сейчас работаем над этим очень плодотворно. У нас есть договор на сотрудничество с Олимпийским колледжем. Во-вторых мы развиваем свою академию, вкладываем в нее средства. Есть определенные сделанные шаги, которых не было в Кривом Роге. Сейчас для всех возрастных категорий есть место проживания, бесплатное питание, бесплатная экипировка и выездные турниры. Поэтому такие маленькие, но для нас большие шаги, мы делаем. Мы очень сфокусированы на развитии именно нашей академии. Потому что это база, это основа для всего клуба. И в принципе нам такая философия подходит - чтобы больше играло своих воспитанников.

- На конгрессе УАФ Сергей Станиславович также говорил, что Украинская Ассоциация футбола должна договариваться с клубами по этому вопросу (прим. - о возвращении первенства U-21). Были ли уже контакты нового руководства УАФ с криворожским клубом на счет этого?

- Нет, пока что не было. У нас были контакты между клубами до Нового года. Я ранее уже говорил, что мы не пришли к согласию. Есть несколько причин этого. Первое - это финансовая сторона. Во-вторых - у некоторых клубов уже начали работать вторые команды во Второй лиге. "Рух", "Карпаты" и другие клубы начали создавать вторые команды во Второй лиге не от хорошей жизни. Это же из-за того, что нет чемпионата U-21. Начали играть "Рух-2", "Карпаты-2". И другие клубы задумываются над этим, чтобы развивать молодых футболистов. Нужен переходный период после U-19 до U-21, или к более взрослому футболу. Пока что у клубов нет консенсуса. Меньше половины клубов нас поддержали. Некоторые клубы не поддержали.

Есть разные проблемы у каждого клуба. Но если, я считаю, это будет централизовано и с подачи сейчас первого вице-президента УАФ. То очень много клубов пересмотрят эту ситуацию. Возможно, как я говорил ранее, это не обязательно по регламенту. Но для начала давайте создадим хотя бы восемь команд. Будем играть между собой. Далее, возможно ситуация в стране улучшится, возможно дальше какие-то другие клубы захотят присоединиться. Нужно это делать, нужно двигаться. Потому что у нас ситуация через несколько лет будет непростая, мягко говоря.

Вы же сейчас видите, играет там "Рух", среднего возраста нет. Средний возраст - это легионеры, в основном. Украинских футболистов нет. Остались или взрослые, или очень молодые. У "Руха" хотя бы получилось как-то сохранить 2004-й год (прим. - речь идет об игроках 2004-го года рождения). А у нас 2004-го года нет. Мы 2003-го года рождения ребят собирали вообще по всей стране. Сейчас более менее дела с 2006-м и 2007-м годами рождения, ситуация будет выравниваться. Но мы же после 2002-го года потеряли очень много футболистов. Мы сначала отменили чемпионат U-21, потом началась война. Считайте, четыре года мы точно потеряли. Это очень много футболистов. Посмотрите на сборную U-17. Основу этой сборной составляют футболисты, которые уже играют заграницей. У нас очень нелегкие времена впереди. Поэтому нужно, чтобы мы все друг другу помогали и двигались вперед.

- Владимир Владимирович, поправьте, если неправильно интерпретировал Ваши слова. Для ряда клубов УПЛ именно финансовая сторона является самой большой проблемной точкой этого вопроса (прим. - возвращение чемпионата U-21). А у "Кривбасса", насколько понимаю, в этом аспекте ситуация в порядке?

- Ну, понимаете, сейчас тяжелые времена для клубов. И "Кривбасс" - не исключение. Но если брать с точки зрения развития украинского футбола, то очень важно создать чемпионат U-21. Потому что мы все очень хотим зарабатывать, очень хотим, чтобы наши клубы были прибыльными. Сейчас почему клубы не хотят говорить за U-21? Во-первых, идет первая команда, потом U-19, U-21, еще женская команда. Это четыре команды. И все на плечах наших инвесторов, инвесторов клубов. И это действительно тяжело. Поэтому одним из моих предложений на собрании клубов УПЛ было начать играть в свободном доступе. Если будет шесть команд, давайте будем играть в четыре круга. Давайте сделаем игры после чемпионата первых команд. Возможно к этому чемпионату можно будет привлекать определенное количество футболистов, которые не играли, но старше 21-го года. Ну то есть нужно работать над этим.

Мы очень хотели вернуть эту модель. Я просто понимаю, что это очень важно для футбола. Но нужно разговаривать, нужно с чего-то начинать. Я считаю, если мы с лета начнем - восемь команд будет играть в четыре круга. Это также неплохо. Потом еще два клуба присоединятся, потом еще два клуба. И через два года мы сделаем чемпионат U-21 из 16 клубов. И уже сможем его внести в регламент. Но нужно с чего-то начинать.

- Теперь хотелось бы поговорить непосредственно за "Кривбасс". В это трансферное окно криворожский клуб уже подписал нескольких ярких новичков, в частности португальского легионера - Рафаэля Бандейру. Планирует ли "Кривбасс" еще усиливаться этой зимой?

- Мы всегда ведем работу в плане селекции, в плане просмотра футболистов. Но заявка составляет 25 игроков. И для того, чтобы освободить место нужно чтобы кто-то ушел, или случилась еще какая-то ситуация. Я могу ответить прямо на ваш вопрос. Да, мы бы еще хотели усилиться одним или двумя футболистами. Мы над этим работаем, но есть определенные нюансы, которые нужно также налаживать.

- Исходя из предыдущего вопроса, стоит ожидать потенциальных кандидатов из украинского первенства или это могут быть футболисты из зарубежных чемпионатов?

- Может быть и то, и другое. Сейчас мы уже больше следим за футболистами из-за рубежа. Но мы также не отпускаем наших футболистов, которые имеют украинский паспорт, которые уже играли. Вы знаете, этот процесс всегда нелегкий. Однако в клубе он всегда протекает, мы всегда хотим улучшить нашу игру, всегда хотим найти еще более крутого футболиста, еще более классного уровня. Поэтому, это нормальный процесс.

- А относительно трансферов на выход, клуб рассматривает в это трансферное окно такие варианты? Возможно, есть конкретные предложения от других клубов по игрокам "Кривбасса". Или криворожский клуб, учитывая лидирующую позицию в турнирной таблице, намерен сохранить костяк команды?

- Сегодня у нас 29-е января. Через два дня в Европе закрывается трансферное окно. И вот этот месяц был очень-очень активным, в плане интереса к нашим футболистам. Без конкретики, но были официальные предложения по нашим игрокам. Но пока что данные предложения не устраивают президента клуба. Президент клуба (прим. - Константин Караманиц) настроен бороться за самые высокие места. Так же, как и настроен тренерский штаб, и игроки. Аналогичный настрой у всего менеджмента клуба и у всех работников. Поэтому, я думаю, что только в случае, если будет очень хорошее предложение, тогда, возможно, президент задумается. Но пока, все настроены на то, чтобы продолжить борьбу в чемпионате за самые высокие места.

- Официальные предложения по футболистам "Кривбасса" были из зарубежных чемпионатов, или из украинского первенства?

- Большинство из них были из-за рубежа.

- А какими кандидатами интересовались, ну или какие клубы проявляли интерес?

- Были клубы из Франции, Португалии, были команды из Швейцарии. Даже были представители из экзотических чемпионатов. Ну как экзотических, там где сейчас много денег (улыбается). Но пока данные предложения не устраивают президента клуба.

- Речь идет об элитных дивизионах Франции и Португалии?

- Да-да, из Лиги 1.

- "Кривбасс" провел мощную первую половину сезона, закончив первый круг в качестве лидера украинского первенства. За спортивную составляющую отвечает главный тренер, но все же, какая задача минимум будет удовлетворительной для криворожского клуба по итогам кампании 2023/24?

- За все процессы в клубе отвечают все работники клуба. Мы не можем говорить, что за результат команды отвечает только главный тренер. Над этим результатом работает очень много людей. Непосредственно все начинается с президента клуба. И какая задача минимальная, это может только президент клуба ставить перед менеджментом, перед персоналом, перед тренерским штабом и перед штабом U-19. Это более все-таки внутренняя информация. Я бы не хотел выносить данную информацию. В клубе мы все всё прекрасно понимаем, какие стоят задачи. Поэтому будем упорно работать в этом направлении, всем клубом!

- В рамках подготовки ко второй части сезона криворожский клуб уже провел три контрольных спарринга. Было зафиксировано две победы и одно поражение. Сколько еще поединков запланировано на тренировочных сборах?

- На первом сборе было запланировано три спарринга. "Пяст", "Ференцварош" и "Виктория" Плзень - это очень хорошие команды. Очень высокий уровень соперников. На втором сборе у нас запланировано четыре спарринга: "Хорсенс", "Виборг", "Левадия", "Брентфорд" Б и "Мурсия".