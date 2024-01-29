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Нагнойный подписал предварительный контракт с клубом УПЛ, - СМИ
Хавбек Зари летом станет игроком Металлиста 1925
фото из свободных источников
21-летний атакующий хавбек "Зари" Денис Нагнойный подписал предварительный контракт с "Металлистом 1925", сообщает ТаТоТаке.
Срок контракта – четыре года.
Напомним, что соглашение игрока с луганчанами рассчитано до конца сезона, и поэтому полузащитник уже сейчас может вести переговоры с другими клубами.
Также недавно поступил и Даниил Алефиренко, который подписал
Напомним, что недавно была информация о том, что Алефиренко, Нагнойный и Снурницын были переведены в команду "Зари" U-19 из-за нежелания продлевать контракты с луганским клубом.
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