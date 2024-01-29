Нагнойный подписал предварительный контракт с клубом УПЛ, - СМИ

21-летний атакующий хавбек "Зари" Денис Нагнойный подписал предварительный контракт с "Металлистом 1925", сообщает ТаТоТаке.

Срок контракта – четыре года.

Напомним, что соглашение игрока с луганчанами рассчитано до конца сезона, и поэтому полузащитник уже сейчас может вести переговоры с другими клубами.

Также недавно поступил и Даниил Алефиренко, который подписал предварительное соглашение с "Колосом" .

Напомним, что недавно была информация о том, что Алефиренко, Нагнойный и Снурницын были переведены в команду "Зари" U-19 из-за нежелания продлевать контракты с луганским клубом.