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Нагнойный подписал предварительный контракт с клубом УПЛ, - СМИ

Премьер-лига
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Хавбек Зари летом станет игроком Металлиста 1925

Нагнойный подписал предварительный контракт с клубом УПЛ, - СМИ

фото из свободных источников

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21-летний атакующий хавбек "Зари" Денис Нагнойный подписал предварительный контракт с "Металлистом 1925", сообщает ТаТоТаке.

Срок контракта – четыре года.

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Напомним, что соглашение игрока с луганчанами рассчитано до конца сезона, и поэтому полузащитник уже сейчас может вести переговоры с другими клубами.

Также недавно поступил и Даниил Алефиренко, который подписал предварительное соглашение с "Колосом".

Напомним, что недавно была информация о том, что Алефиренко, Нагнойный и Снурницын были переведены в команду "Зари" U-19 из-за нежелания продлевать контракты с луганским клубом.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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