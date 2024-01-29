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Второе поражение в двух матчах. Динамо на сборах проиграло Легии
Динамо пока что без побед на сборах
fcdynamo.com
В понедельник, 29 января, "
На первый тайм у киевлян вышли Пономаренко и Диалло, который, правда, отыграл только 25 минут. А также Дячук и Михавко в обороне.В полузащите появились Рамадани и Царенко.
Начали киевляне неплохо, по крайней мере не хуже поляков, которые уже завершают свой сбор. Правда игра долгое время была довольно сумбурная, пока "Легия" не открыла счет на 31-й минуте после флангового навеса и удара головой.
"Динамо" ответило сразу же – после подачи с фланга от Кабаева Пономаренко ногой переправил в сетку. И все-таки поляки ушли на перерыв ведя в счете после дальнего удара в самой концовке тайма.
На второй тайм Шовковский выпустил почти новый состав, который проявил себя хуже, чем "первотаймовский". "Легия" начала тайм лучше, и логично забила третий гол, правда тут стоит отметить ошибку Сироты, который своим "киксом" фактически вывел игрока "Легии" один на один.
До конца матча киевляне ничего интересного в атаке не придумали – "Легия" спокойно довела игру до победы. 1:3, второе поражения "Динамо" в двух турецких матчах.
Во вторник команда Шовковского сыграет с "Пахтакором" Максима Шацких.
"Динамо" - "Легия" 1:3
Голы: Пономаренко 34 – 31, 45, 55
"Динамо" 1 тайм: Бущан, Караваев, Дячук, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Рамадани, Царенко, Кабаев, Диалло (Бенито, 25), Пономаренко
"Динамо" 2 тайм: Моргун, Малыш, Попов, Сирота, Дубинчак, Шапаренко, Бражко, Волошин, Царенко (Рамадани, 68), Бенито (Кремчанин, 61), Ванат.
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