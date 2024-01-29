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Александрия во втором спарринге дня обыграла косоваров
Единственный гол в матче забил Кирилл Ковалец
fco.com.ua
В пятницу, 29 января, "Александрия" провела сразу два спарринга на турецких сборах. Утром команда Ротаня п
Вечерний поединок для "Александрии" оказался более успешным для украинской команды – единственный гол в матче забил в первом тайме Кирилл Ковалец, который замкнул прострел с фланга на 39-й минуте.
В итоге, матч так и завершился со счетом 1:0 – вторая победа "Александрии" на сборах.
"Александрия" - "Дукаджини" 1:0
Гол: Ковалец (39)
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