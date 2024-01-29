Александрия во втором спарринге дня обыграла косоваров

В пятницу, 29 января, "Александрия" провела сразу два спарринга на турецких сборах. Утром команда Ротаня п роиграла польской "Висле" (0:2), а вечером сыграла с командой "Дукаджини" из Косово.

Вечерний поединок для "Александрии" оказался более успешным для украинской команды – единственный гол в матче забил в первом тайме Кирилл Ковалец, который замкнул прострел с фланга на 39-й минуте.

В итоге, матч так и завершился со счетом 1:0 – вторая победа "Александрии" на сборах.

"Александрия" - "Дукаджини" 1:0

Гол: Ковалец (39)