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Александрия во втором спарринге дня обыграла косоваров

Премьер-лига
Обновлено

Единственный гол в матче забил Кирилл Ковалец

Александрия во втором спарринге дня обыграла косоваров

fco.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 29 января, "Александрия" провела сразу два спарринга на турецких сборах. Утром команда Ротаня проиграла польской "Висле" (0:2), а вечером сыграла с командой "Дукаджини" из Косово.

Вечерний поединок для "Александрии" оказался более успешным для украинской команды – единственный гол в матче забил в первом тайме Кирилл Ковалец, который замкнул прострел с фланга на 39-й минуте.

В итоге, матч так и завершился со счетом 1:0 – вторая победа "Александрии" на сборах.

"Александрия" - "Дукаджини" 1:0

Гол: Ковалец (39)

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