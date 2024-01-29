Динамо интересовалось двумя игроками Руха. Козловский хочет получить за них по 7 млн евро

" Динамо " интересовалось защитником "Руха" Богданом Слюбиком и опорным хавбеком Марком Сапугой. Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.

По данным источника, переговоры велись на уровне владельцев клубов.

Григорий Козловский назвал трансферную стоимость – 7 миллионов за каждого. "Динамо" оказалось не готово платить такие деньги.

Козловский убежден, что у него очень качественные молодые футболисты, которые стоят таких денег.

Отметим, что Сапуга в текущем сезоне провел 17 матчей за "Рух" во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.

На счету Слюбика – 18 матчей и 2 гола.