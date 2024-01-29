Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо интересовалось двумя игроками Руха. Козловский хочет получить за них по 7 млн евро
Речь идет о Марко Сапуге и Богдане Слюбике
Фото: ФК Рух
"
По данным источника, переговоры велись на уровне владельцев клубов.
Григорий Козловский назвал трансферную стоимость – 7 миллионов за каждого. "Динамо" оказалось не готово платить такие деньги.
Козловский убежден, что у него очень качественные молодые футболисты, которые стоят таких денег.
Отметим, что Сапуга в текущем сезоне провел 17 матчей за "Рух" во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.
На счету Слюбика – 18 матчей и 2 гола.
Популярное сейчас
- Источники: Валерий Залужный уволен с должности главнокомандующего ВСУ
- Вацко: Ребров отклонил "безумное" и "космическое" предложения от двух клубов с Ближнего Востока
- Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. Сформированы пары 1/2-й
- Главный тренер Шахтера показал на тренировке как надо пробивать 11-метровый. ВИДЕО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО