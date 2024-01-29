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Динамо интересовалось двумя игроками Руха. Козловский хочет получить за них по 7 млн евро

Премьер-лига

Речь идет о Марко Сапуге и Богдане Слюбике

Динамо интересовалось двумя игроками Руха. Козловский хочет получить за них по 7 млн евро

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Динамо" интересовалось защитником "Руха" Богданом Слюбиком и опорным хавбеком Марком Сапугой. Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.

По данным источника, переговоры велись на уровне владельцев клубов.

Григорий Козловский назвал трансферную стоимость – 7 миллионов за каждого. "Динамо" оказалось не готово платить такие деньги.

Козловский убежден, что у него очень качественные молодые футболисты, которые стоят таких денег.

Отметим, что Сапуга в текущем сезоне провел 17 матчей за "Рух" во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.

На счету Слюбика – 18 матчей и 2 гола.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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