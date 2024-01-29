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На просмотр в Шахтер прибыл 18-летний форвард из Гамбии

Премьер-лига
Обновлено

Мухаммед Канте считается у себя на родине большим талантом

На просмотр в Шахтер прибыл 18-летний форвард из Гамбии

фото из свободных источников

Новина українською

18-летний гамбийский нападающий Мухаммед Канте, который выступает на родине за "Вагаду" прибыл на просмотр в тренировочный лагерь "Шахтера".

Как сообщает The Nerve Africa, в лагере "горняков" парень проведет неделю, постараясь зарекомендовать себя.

Канте называют одним из наиболее многообещающих молодых талантов Гамбии. Так, в восьми последних матчах за первую команду "Вагаду" он забил 4 гола, чем обратил на себя внимание

Остается неизвестным, будет ли парень работать с первой командой "горняков", либо же пройдет просмотр в молодежке, которая ныне также тренируется в Турции.

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Источник:
The Nerve Africa
Опубликовал: Михаил Черныш
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