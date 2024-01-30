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"Это будет сильное финансовое давление на клубы", - в Шахтере не поддерживают идею возрождения чемпионата U-21
Такая идея в последнее время активно обсуждается
shakhtar.com
В донецком "
"Мы не поддерживаем идею возвращения чемпионата U-21. Это будет сильное финансовое давление на клубы", – говорится в заявлении клуба.
Напомним, что ранее эту идею озвучил новый вице-президент УАФ и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
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