"Это будет сильное финансовое давление на клубы", - в Шахтере не поддерживают идею возрождения чемпионата U-21

В донецком " Шахтере " высказали позицию клуба относительно возможного возобновления чемпионата Украины U-21.

"Мы не поддерживаем идею возвращения чемпионата U-21. Это будет сильное финансовое давление на клубы", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что ранее эту идею озвучил новый вице-президент УАФ и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.