Пушич: Наверное, на следующей неделе будем играть по два матча в день

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич поделился мнениями о спарринге с "Марибором" (0:0) и результатах первого этапа подготовки.

– Мистер, команда завершила первую часть сборов. Подведите итоги двухнедельной работы.

– Это были две недели тяжелого труда, мы тренировались почти каждый день – только один день посвятили восстановлению, так что было сложно. Я очень доволен тем, как команда работала и прогрессировала. Как я говорил, было две цели: повысить уровень нашей физической подготовки и усовершенствовать некоторые элементы игры – с мячом и без него. За это время я увидел много положительных моментов, поэтому очень доволен.

– "Шахтер" сыграл три товарищеских матча. Какой из них вам понравился больше всего и почему?

– Все поединки были по-своему особенными. В общем, мы провели довольно неплохие спарринги, и в последнем я увидел много хороших моментов. Также выигрывали у серьезных соперников, при этом низко защищались и ждали контратаки, что нам неплохо удавалось. Невозможно создавать много шансов в противостоянии с таким оппонентом, однако мы доминировали, владели мячом, и создавшиеся случаи должны были бы превратиться в голы. Но я увидел хорошее настроение, много беговой работы. Ребятам было тяжело, ведь мы немало поработали перед этой игрой. Иногда можно заметить небольшую усталость, но, несмотря на это, мы боролись, так что получилось неплохо.

– Почему вы решили играть 4 тайма по 30 минут?

– Как я уже говорил, нам следует повышать уровень физической подготовки и улучшать игровые кондиции. Мы играли 2 тайма по 45 минут, а сейчас делаем следующий шаг – играем 60 минут, в следующих спаррингах будет 90. Благодаря этому стараемся стать еще сильнее.

– Какой футбол должна демонстрировать ваша команда?

– Тот, в который мы играем. Хорошая позиционная игра, построение атаки из глубины, много движения, атак – это то, что мы увидели, и мы заметили некоторые изменения в деталях, что очень неплохо.

– Как насчет планов команды на вторую часть сборов и что можете сказать о физической форме игроков?

– Пока все хорошо, мы добились значительного прогресса, становимся сильнее, что показываем в контрольных матчах. Можем доминировать без мяча, с большим количеством бега, хорошим прессингом. Цель второй части – продолжать прогрессировать, давать игрокам больше минут и сохранять свой уровень. Наверное, будем проводить по два матча в день на следующей неделе, перейдем от 60 минут до 90, и это также будет физически тяжело, однако необходимо, чтобы быть готовыми к серьезным играм с "Марселем".