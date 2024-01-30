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Два игрока Александрии вернулись в строй после травм
Они уже были задействованы в спаррингах команды
fco.com.ua
Два футболиста "Александрии", которые пропустили большую часть осенней части сезона из-за травм, начали полноценные тренировки.
24-летний Богдан Билошевский восстановился после букета повреждений: боковой связки колена и мышц задней поверхности бедра.
Его ровесник Александр Беляев вернулся в общую группу после операции на паховых кольцах.
Отметим, что оба футболисты приняли участие в контрольных матчах команды, состоявшихся 29 января.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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