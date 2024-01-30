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Два игрока Александрии вернулись в строй после травм

Премьер-лига

Они уже были задействованы в спаррингах команды

Два игрока Александрии вернулись в строй после травм

fco.com.ua

Новина українською

Два футболиста "Александрии", которые пропустили большую часть осенней части сезона из-за травм, начали полноценные тренировки.

24-летний Богдан Билошевский восстановился после букета повреждений: боковой связки колена и мышц задней поверхности бедра.

Его ровесник Александр Беляев вернулся в общую группу после операции на паховых кольцах.

Отметим, что оба футболисты приняли участие в контрольных матчах команды, состоявшихся 29 января.

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ФК Александрия Александр Беляев Богдан Билошевский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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