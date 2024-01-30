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Рух - Браво. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Рух - Браво. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Рух
Во вторник, 30 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят львовский "Рух" и словенский клуб "Браво".
Спарринг начнется в 12:00 по киевскому времени. Посмотреть контрольный поединок можно будет на YouTube-канале "Руха".
Заметим, что на сегодня у львовян запланирована еще игра с австрийским "Штурмом", начало - в 15:00.
Товарищеский матч, 30 января 2024 год
"Рух" – "Браво" Словения 12:00
Трансляция - YouTube-канал "Руха"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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