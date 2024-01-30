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Рух - Браво. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

Рух - Браво. Смотреть онлайн товарищеский матч

Рух - Браво. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК Рух

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Во вторник, 30 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят львовский "Рух" и словенский клуб "Браво".

Спарринг начнется в 12:00 по киевскому времени. Посмотреть контрольный поединок можно будет на YouTube-канале "Руха".

Заметим, что на сегодня у львовян запланирована еще игра с австрийским "Штурмом", начало - в 15:00.

Товарищеский матч, 30 января 2024 год
"Рух" – "Браво" Словения 12:00
Трансляция - YouTube-канал "Руха"

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Рух (Львов) смотреть футбол онлайн
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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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