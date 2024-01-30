Рух - Браво. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Во вторник, 30 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят львовский "Рух" и словенский клуб "Браво".

Спарринг начнется в 12:00 по киевскому времени. Посмотреть контрольный поединок можно будет на YouTube-канале "Руха".

Заметим, что на сегодня у львовян запланирована еще игра с австрийским "Штурмом", начало - в 15:00.

Товарищеский матч, 30 января 2024 год

"Рух" – "Браво" Словения 12:00

Трансляция - YouTube-канал "Руха"