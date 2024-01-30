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ВиОн - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

ВиОн - Верес. Смотреть онлайн товарищеский матч

ВиОн - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: НК Верес

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Во вторник, 30 января, в Турции в рамках учебно-тренировочного сбора состоится товарищеский между словацким "ВиОном" и ровенским "Вересом".

Начало спарринга запланировано на 14:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале ровенчан.

Товарищеский матч, 30 января 2024 год
"ВиОн" – "Верес" 14:00
Трансляция - YouTube-канал "Вереса"

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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