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ВиОн - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
ВиОн - Верес. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: НК Верес
Во вторник, 30 января, в Турции в рамках учебно-тренировочного сбора состоится товарищеский между словацким "ВиОном" и ровенским "Вересом".
Начало спарринга запланировано на 14:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале ровенчан.
Товарищеский матч, 30 января 2024 год
"ВиОн" – "Верес" 14:00
Трансляция - YouTube-канал "Вереса"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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