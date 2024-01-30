ВиОн - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Во вторник, 30 января, в Турции в рамках учебно-тренировочного сбора состоится товарищеский между словацким "ВиОном" и ровенским "Вересом".

Начало спарринга запланировано на 14:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале ровенчан.

Товарищеский матч, 30 января 2024 год

"ВиОн" – "Верес" 14:00

Трансляция - YouTube-канал "Вереса"