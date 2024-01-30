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Кривбасс нашел еще одного спарринг-партнера на испанском сборе
10-кратный чемпион Эстонии
Фото: ФК Кривбас
В графике "Кривбасса" на учебно-тренировочном сборе в Испании произошли изменения. В расписание товарищеских матчей добавился еще один спарринг-партнер.
Подопечные Юрия Вернидуба померяются с силами с 10-кратным чемпионом Эстонии - "Левадией" (Таллинн). Игра состоится в воскресенье, 4 февраля на "Пинатар Арена". Поединок начнется в 17:00 по Киеву.
Напомним, "Кривбасс" уже провел три матча на зимних сборах: победа над "Пястом" (2:0) и "Ференцварошем" (2:0), а также поражение от "Виктории" (0:3) Пльзень.
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