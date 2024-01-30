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Оболонь - Земплин. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Оболонь - Земплин. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Оболонь
Во вторник, 30 января, "Оболонь" проведет очередной матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Подопечные Валерия Иващенко сыграют со словацким клубом "Земплин" Михаловце, который занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата своей страны.
Игра начнется в 10:30 по Киеву. Посмотреть спарринг можно будет на YouTube-канале "Оболони" и Football Hub.
Товарищеский матч, 30 января 2024 год
"Оболонь" - "Земплин" 10:30
Трансляция - YouTube-канал "Оболони", FootballHub
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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