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Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Динамо Київ
Во вторник, 30 января, "Динамо" проведет свой очередной матч на зимних сборах в Турции. Соперником киевлян станет ташкентский "Пахтакор", главным тренером которого является экс-форвард "бело-синих" Максим Шацких.
Начало поединка запланировано на 16:00 по Киеву. Трансляция встречи состоится на YouTube-канале "Динамо".
Товарищеский матч, 30 января 2024 год
"Динамо" - "Пахтакор" 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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alex.belogubko (одесса)
30.01.2024 в 10:57
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