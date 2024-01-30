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Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн товарищеский матч

Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Во вторник, 30 января, "Динамо" проведет свой очередной матч на зимних сборах в Турции. Соперником киевлян станет ташкентский "Пахтакор", главным тренером которого является экс-форвард "бело-синих" Максим Шацких.

Начало поединка запланировано на 16:00 по Киеву. Трансляция встречи состоится на YouTube-канале "Динамо".

Товарищеский матч, 30 января 2024 год
"Динамо" - "Пахтакор" 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"

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Динамо (Киев) Пахтакор (Ташкент) смотреть футбол онлайн
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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
30.01.2024 в 10:57
3 поражение ДК ---кресло САШО за шаталось
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
30.01.2024 в 10:57
3 поражение ДК ---кресло САШО за шаталось
Ответить
0
0

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