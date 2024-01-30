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До первого февраля Шахтер должен зарегистрировать футболистов в УПЛ. У остальных клубов дедлайн – позже

Премьер-лига

Традиционная процедура

До первого февраля Шахтер должен зарегистрировать футболистов в УПЛ. У остальных клубов дедлайн – позже

Михайло Лозовий, UA-Football

Новина українською

УПЛ объявила на своих официальных ресурсах о дате регистрации игроков клубов на вторую часть текущего сезона. Ближайший дедлайн – у "Шахтера". Подать заявку на вторую часть внутреннего сезона "горняки" должны до первого февраля включительно. Дозаявка возможна до 22-го февраля.

Остальные клубы имеют больше времени. Следующая ближайшая дата дедлайна – 19-е февраля ("Минай", "Верес", "Заря", "Оболонь"). А позже всего могут подать заявку "Полесье", "Днепр-1" и "Кривбасс" – 22-го февраля.

Отметим, что вторая часть УПЛ стартует 24-го февраля – базовый день.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Игорь Семйон
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