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Днепр-1 - Черно Море. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Днепр-1 - Черно Море. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: СК Дніпро-1
Во вторник, 30 января, "Днепр-1" проведет очередной спарринг зимнего межсезонья. Соперником днепрян станет болгарский клуб "Черно Море" из Варны.
Игра начнется в 16:00. Трансляция встречи будет доустпна на YouTube-канале "Днепра-1".
Товарищеский матч, 30 января 2024 год
"Днепр-1" - "Черно Море" 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Днепра-1"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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