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Форвард ЛНЗ перейдет в клуб из Первой лиги
Нападающий будет играть на правах аренды
instagram.com/fclnz
Нападающий ЛНЗ Назарий Ныч проведет весеннюю часть сезона на правах аренды в перволиговой "Виктории". Об этом сообщает Sport.ua.
Главный тренер сумского клуба Анатолий Бессмертный хорошо знает возможности футболиста, ведь в свое время тот выступал под его руководством за ФК "Львов".
В текущем сезоне УПЛ Ныч провел четыре матча, без результативных действий. Контракт 24-летнего Назария в Черкассах истекает через полгода.
"Виктория" занимает 4-е место в группе В Чемпионская Первой лиги, набрав 30 очков.
Ранее сообщалось, что форвард интересен киевской "Оболони".
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