Форвард ЛНЗ перейдет в клуб из Первой лиги

Нападающий ЛНЗ Назарий Ныч проведет весеннюю часть сезона на правах аренды в перволиговой "Виктории". Об этом сообщает Sport.ua.

Главный тренер сумского клуба Анатолий Бессмертный хорошо знает возможности футболиста, ведь в свое время тот выступал под его руководством за ФК "Львов".

В текущем сезоне УПЛ Ныч провел четыре матча, без результативных действий. Контракт 24-летнего Назария в Черкассах истекает через полгода.

"Виктория" занимает 4-е место в группе В Чемпионская Первой лиги, набрав 30 очков.

Ранее сообщалось, что форвард интересен киевской "Оболони".