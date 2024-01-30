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Форвард ЛНЗ перейдет в клуб из Первой лиги

Премьер-лига

Нападающий будет играть на правах аренды

Форвард ЛНЗ перейдет в клуб из Первой лиги

instagram.com/fclnz

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Нападающий ЛНЗ Назарий Ныч проведет весеннюю часть сезона на правах аренды в перволиговой "Виктории". Об этом сообщает Sport.ua.

Главный тренер сумского клуба Анатолий Бессмертный хорошо знает возможности футболиста, ведь в свое время тот выступал под его руководством за ФК "Львов".

В текущем сезоне УПЛ Ныч провел четыре матча, без результативных действий. Контракт 24-летнего Назария в Черкассах истекает через полгода.

"Виктория" занимает 4-е место в группе В Чемпионская Первой лиги, набрав 30 очков.

Ранее сообщалось, что форвард интересен киевской "Оболони".

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Виктория (Сумы) ЛНЗ (Черкассы) Назарий Ныч
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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