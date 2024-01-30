  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Будет новое подписание? ЛНЗ ребусом анонсировал трансфер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будет новое подписание? ЛНЗ ребусом анонсировал трансфер

Премьер-лига
Обновлено

Традиционная рубрика от черкасского клуба

Будет новое подписание? ЛНЗ ребусом анонсировал трансфер

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Черкасский ЛНЗ в своих соцсетях уже традиционно для этого трансферного окна заигрывает с подписчиками ребусом. В предыдущие разы клуб таким образом анонсировал подписание иностранцев.

Будет новое подписание? ЛНЗ ребусом анонсировал трансфер - изображение 1

В это трансферное окно ЛНЗ уже подписал Арад Бара, Итало Магната, Молло Бессала, Евгения Кучеренко и Александра Каплиенко.

Ранее иностранные журналисты писали о том, что ЛНЗ договорился с "Дритой" о переходе двух футболистов. Речь идет о Гайдине Салиге и Мугарреме Яшари. Источники отмечают, что за двух косоваров ЛНЗ заплатит 400 тысяч евро + 15 процентов от следующей продажи.

По теме
yellow-arrow
Рябов: Пытались показать свой футбол, но где-то уже накопилась усталость
yellow-arrow
Шовковский против Шацких. Текстовый онлайн матча Динамо - Пахтакор
yellow-arrow
Воспитанник Динамо покинет Кривбасс этой зимой
ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости