Будет новое подписание? ЛНЗ ребусом анонсировал трансфер

Черкасский ЛНЗ в своих соцсетях уже традиционно для этого трансферного окна заигрывает с подписчиками ребусом. В предыдущие разы клуб таким образом анонсировал подписание иностранцев.

В это трансферное окно ЛНЗ уже подписал Арад Бара, Итало Магната, Молло Бессала, Евгения Кучеренко и Александра Каплиенко.

Ранее иностранные журналисты писали о том, что ЛНЗ договорился с "Дритой" о переходе двух футболистов. Речь идет о Гайдине Салиге и Мугарреме Яшари. Источники отмечают, что за двух косоваров ЛНЗ заплатит 400 тысяч евро + 15 процентов от следующей продажи.