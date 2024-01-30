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Будет новое подписание? ЛНЗ ребусом анонсировал трансфер
Традиционная рубрика от черкасского клуба
Фото: ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ в своих соцсетях уже традиционно для этого трансферного окна заигрывает с подписчиками ребусом. В предыдущие разы клуб таким образом анонсировал подписание иностранцев.
В это трансферное окно ЛНЗ уже подписал Арад Бара, Итало Магната, Молло Бессала, Евгения Кучеренко и Александра Каплиенко.
Ранее иностранные журналисты писали о том, что ЛНЗ договорился с "Дритой" о переходе двух футболистов. Речь идет о Гайдине Салиге и Мугарреме Яшари. Источники отмечают, что за двух косоваров ЛНЗ заплатит 400 тысяч евро + 15 процентов от следующей продажи.
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